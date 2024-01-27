Мурашко оценил угрозу болезни Х для россиян

Мурашко: болезнь Х остаётся лишь гипотетической угрозой
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что болезнь Х — лишь гипотетическая угроза, но российская система здравоохранения готова и к ней. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, система здравоохранения России научилась быстро адаптироваться и программы, позволяющие укрепить диагностическую базу и мониторинг заболеваемости говорят о том, что возможности есть.
Мурашко отметил, что болезнь Х является лишь гипотетической угрозой.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в мире.