$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

Мурашко: болезнь Х остаётся лишь гипотетической угрозой

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что болезнь Х — лишь гипотетическая угроза, но российская система здравоохранения готова и к ней. Об этом пишет РИА Новости.

Мурашко оценил угрозу болезни Х для россиян
© ТАСС

По его словам, система здравоохранения России научилась быстро адаптироваться и программы, позволяющие укрепить диагностическую базу и мониторинг заболеваемости говорят о том, что возможности есть.

Мурашко отметил, что болезнь Х является лишь гипотетической угрозой.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в мире.

В Давосе решили обсудить «болезнь X», в 20 раз более смертоносную, чем коронавирус

Общество
Михаил Мурашко
Геннадий Онищенко
Минздрав РФ
РАН
2