Галкина* попросили встать на колени перед народом Донбасса

Комику Максиму Галкину* отменяют его же концерты в разных странах мира. В этом свою роль сыграла политическая позиция артиста, рассказал политолог Сергей Марков.

«То есть Галкину* вернулось то, что он, этот враг свободы, хочет другим. Справедливо? Галкин!* Приезжай в Донбасс. Встань на колени перед народом и проси у него прощения за свою поддержку фашизма и геноцида», – обратился к юмористу Марков.

В своем телеграм-канале он рассказал, что покинувший родину Галкин* поддерживает «политические репрессии против России» и «неофашистский режим на Украине».

Галкина* уже не пустили в Индонезию, где должен был пройти его концерт, что может говорить о последствиях политической позиции артиста в отношении России. Комик также выступает за запреты на передвижение в отношении тех, кто поддерживает спецоперацию, пишет aif.ru.

На прошлой неделе концерт юмориста отменили в Таиланде.

Ранее он признался, что начал бояться приезжать в арабские страны и Таиланд. Причиной послужили мысли о том, что его могут отравить или передать российской стороне. Новости о возможном отравлении Галкина* прокомментировал бывший депутат Роман Худяков. Он считает, что опасения артиста излишни и его значимость как публичной личности преувеличена. Ранее «ФедералПресс» рассказал, что правоохранители проверили соцсети Галкина* и Пугачевой на наличие фейков об армии России.