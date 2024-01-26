В вузах обучаются более 12,8 тысячи участников спецоперации

Более 12,8 тысячи участников специальной военной операции и более 21,6 тысячи их детей обучаются в российских вузах, на бесплатное обучение переведены 448 человек и 420 детей, сообщило Минобрнауки в своих соцсетях.

Как писала «Парламентская газета», в августе прошлого года Минобрнауки утвердило право участников спецоперации и их детей переходить с платного обучения на бесплатное в вузах и колледжах с 1 сентября 2023 года. Для перехода с платного обучения на бесплатное участники специальной военной операции или их дети на момент подачи заявления на переход не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, задолженностей по оплате обучения. Они должны будут предоставить в образовательную организацию документ, который подтвердит участие в спецоперации. Норма действует до 31 августа 2024 года.