В РПЦ отреагировали на тайно вывезенные из Украины иконы

«Думаю, что Господь милостив, никогда не опаздывающий, и придет то время, когда через международные суды мы будем возвращать все имущество Русской православной церкви. Это собственность Русской церкви», — заявил Каллиник во время XXXII Международных образовательных рождественских чтений в Москве. .