В РПЦ отреагировали на тайно вывезенные из Украины иконы

Иерарх заявил, что РПЦ собирается вернуть вывезенные из Украины иконы
Викарий Симферопольской и Крымской епархии епископ Бахчисарайский Каллиник (Чернышев) заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) планирует вернуть иконы, которые были тайно вывезены из Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом Каллиник прокомментировал информацию о том, что из Украины во Францию были тайно вывезены более десятка православных икон. Отмечалось, что это было сделано в целях сохранения реликвий, однако иерарх назвал вывоз икон «воровством собственности РПЦ».
«Думаю, что Господь милостив, никогда не опаздывающий, и придет то время, когда через международные суды мы будем возвращать все имущество Русской православной церкви. Это собственность Русской церкви», — заявил Каллиник во время XXXII Международных образовательных рождественских чтений в Москве. .
Ранее вывезенные из Украины иконы появились в Лувре.