Синоптик предупредил об опасной погоде на юге России

«Очень интенсивные осадки, в горах особенно, которые приведут к тому, что там будет паводковая ситуация на притоках Кубани и реках, которые впадают в Черное море. Это Геленджикский, Сочинский, Анапский районы. Выпущено предупреждение, чтобы возле рек никакие машины не ставили, потому что опасно. Паводки обычно летом бывают при сильных дождях, а тут они сейчас наблюдаются. Ситуация будет достаточно сложная будет», — рассказал он.