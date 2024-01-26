Синоптик предупредил об опасной погоде на юге России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей юга России об опасной погоде в период с 27 по 28 января. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам Вильфанда, в выходные дни на юге России ожидается опасная погода — обильные осадки, паводки и порывы ветра до 22 метров в секунду. При этом погода начнет улучшаться только со вторника.
«Очень интенсивные осадки, в горах особенно, которые приведут к тому, что там будет паводковая ситуация на притоках Кубани и реках, которые впадают в Черное море. Это Геленджикский, Сочинский, Анапский районы. Выпущено предупреждение, чтобы возле рек никакие машины не ставили, потому что опасно. Паводки обычно летом бывают при сильных дождях, а тут они сейчас наблюдаются. Ситуация будет достаточно сложная будет», — рассказал он.
Ранее синоптик рассказал о возвращении морозов в Москву.