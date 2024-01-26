Численность населения России снизилась до 146,2 миллиона человек

В России численность населения снизилась на 0,17 процента до 146,2 миллиона человек. Об этом сообщает Росстата.

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Из данных федеральной службы статистики следует, что на 1 января 2023 года соответствующий показатель составлял 146 миллионов 447 тысяч 424 человека.

В публикации, помимо того, сказано, что в городах проживают почти 109,6 миллиона человек, а в селах — почти 36,6 миллиона человек. Данные приводятся без учета информации по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

В начале января Росстат сообщил, что в оптимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 года. Федеральная служба предоставила три варианта демографического прогноза: низкий, средний и высокий (оптимистичный). Отмечается, что в пессимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни к 2045 году достигнет 77,1 года (у женщин — 81,4 года, а у мужчин — 72,6 года).