Финальное задание конкурса «Это у нас семейное» откроется 27 января

Финальным испытанием конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия – страна возможностей" станет викторина. Она откроется для прохождения 27 января и будет доступна до окончания дистанционного этапа 31 января, сообщает пресс-служба президентской платформы.

Во время викторины семейные команды в онлайн формате продемонстрируют знания о России. Для прохождения будут даны три попытки и засчитается лучший результат.

"Чтобы наши участники еще больше узнали о своей стране, ее истории, географии, литературе, музыке, культуре мы решили предложить пройти семьям увлекательную викторину. Выполнять это задание, как и все остальные, нужно будет вместе всей семейной командой. Каждый член семьи сможет внести вклад в общий итоговый результат. Осталось всего пять дней до окончания дистанционного этапа, и совсем скоро станут известны имена полуфиналистов конкурса", - отметила заместитель генерального директора "России – страны возможностей" Оксана Ачкасова.

Отмечается, что в рамках дистанционного этапа конкурса "Это у нас семейное" участники выполняют задания на разнообразные темы. При этом некоторые семьи уже выполнили все доступные задания.

В конкурсе "Это у нас семейное" участвуют жители России из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. Общее количество участников составляет 587 267 человек из 102 735 семейных команд.