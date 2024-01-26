Берл Лазар рассказал, что благословил отряды ЦАХАЛ в Газе

"Сама идея Армии обороны Израиля - для того, чтобы защищать евреев во всем мире. <...> Я дал им благословение и сказал прямо, что мы надеемся, что придет окончательное избавление, когда все люди на свете будут дружить между собой", - сказал он журналистам.