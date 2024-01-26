Капремонт театра "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна" начнут в 2024 году

Капитальный ремонт здания театра "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна" включили в план на 2024 год. Об этом Москве 24 рассказал художественный руководитель Сергей Газаров. По его словам, театр прошел все необходимые для включения в план по капремонту экспертизы. "С художником Евгением Миттой мы сделали театр по-новому. На мой взгляд, наверное, это будет одно из самых лучших театральных пространств, которое украсит наш город", – отметил Газаров. В 2020 году Газаров возглавил Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Позже театр был присоединен к Московскому академическому театру сатиры и получил новое название – "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна". Худрук напомнил, что Театр сатиры в настоящий момент – это четыре сцены: "Основная" и "Чердак", которые расположены на Триумфальной площади, "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна" и Детская сцена. Газаров отметил, что для каждой из них сделали четыре разные концепции. "Может быть, это и сложно, но это правильно. Иначе странно дублировать друг друга одними и теми же возможностями", – сказал худрук театра. Газаров добавил, что в историческом здании Театра сатиры огромный зал на 1 200 мест и большая сцена. Ранее в этом здании находился знаменитый цирк братьев Никитиных, поэтому вся архитектура подчинена кругу, цирковому манежу. Даже сейчас сцена представляет собой круг. Кроме того, за ней есть высокий проем, в который в стойла проходили животные. "Сцена настолько необычная, что можно и нужно использовать ее всю – вот такой, как она есть. Это моя мечта", – признался он. Полное интервью с Сергеем Газаровым смотрите на телеканале Москва 24 в пятницу, 26 января, в 18:30. Премьера спектакля "Пигмалион" по пьесе Бернарда Шоу прошла в Театре сатиры 20 и 21 января. Публика увидела классическую постановку в современном прочтении. Ее главный герой – профессор Хиггинс, который является специалистом в области звуков и изучает речь. До этого на Детской сцене Театра сатиры прошла премьера спектакля "Коза Луиза и НЛО". Авторы создавали музыкальную сказку-приключение для современных детей, которая захватит внимание юного зрителя и заставит его следить за героями от начала до финала, отмечал Газаров.