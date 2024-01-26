Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

Большинство опрошенных россиян (78%) положительно оценили работу президента России Владимира Путина. Об этом сообщили исследователи Фонда общественного мнения (ФОМ), которые провели опрос.

Еженедельный опрос "ФОМнибус" провели 21 января 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ.С респондентами проводили интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, отметили исследователи.

В итоге оказалось, что 77% опрошенных доверяют президенту, однако 12% россиян скорее не доверяют ему. Также 9% респондентов скорее плохо оценили его работу.