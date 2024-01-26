$88.66+0.3796.64+0.47
Войти в почту

Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

Большинство опрошенных россиян (78%) положительно оценили работу президента России Владимира Путина. Об этом сообщили исследователи Фонда общественного мнения (ФОМ), которые провели опрос.

Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
© РИА Новости

Еженедельный опрос "ФОМнибус" провели 21 января 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ.С респондентами проводили интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, отметили исследователи.

В итоге оказалось, что 77% опрошенных доверяют президенту, однако 12% россиян скорее не доверяют ему. Также 9% респондентов скорее плохо оценили его работу.

До этого Владимир Путин назвал российский народ единственным источником власти в стране. Он обратил внимание, что России предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов.

Общество
Владимир Путин
Фонд "Общественное мнение"
2
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости