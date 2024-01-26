Большинство россиян одобряют длинные новогодние выходные
66% россиян одобряют продолжительные новогодние выходные, что в 1,5 раза больше, чем 14 лет назад. Особенно положительно к 10-дневным каникулам относятся люди в возрасте 18-30 лет (87%). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение».
Удельный вес россиян, не одобряющих продолжительные новогодние выходные, снизился с 47% до 25% за последние 10 лет. Самая негативная позиция по этому вопросу присутствует у респондентов старше 60 лет (39%). Опрос показал, что 9% россиян не могут определить свое мнение на эту тему.
Среди 1500 респондентов 70% россиян ответили положительно на вопрос о том, удалось ли им отдохнуть и восстановить силы за новогодние выходные. В опросе участвовали люди от 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 регионах РФ.