Большинство россиян одобряют длинные новогодние выходные

66% россиян одобряют продолжительные новогодние выходные, что в 1,5 раза больше, чем 14 лет назад. Особенно положительно к 10-дневным каникулам относятся люди в возрасте 18-30 лет (87%). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Удельный вес россиян, не одобряющих продолжительные новогодние выходные, снизился с 47% до 25% за последние 10 лет. Самая негативная позиция по этому вопросу присутствует у респондентов старше 60 лет (39%). Опрос показал, что 9% россиян не могут определить свое мнение на эту тему.