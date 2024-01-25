Оставшийся без хозяина в поезде той-терьер Арчи найден

Волонтеры и полиция нашли пропавшего в середине января «толстенького» той-терьера Арчи. В ближайшее время его передадут хозяину, пишет Telegram-канал Baza.

© Соцсети

Инцидент произошел 16 января. Хозяин Арчи вместе с питомцем ехал в электричке. Во время поездки он поссорился с другим пассажиром и охрана высадила его. Собака осталась в вагоне и затем покинула его на одной из станций.

Владелец разыскивал питомца в течение 6 дней. В ходе поисков он расклеил объявления, а также разместил их в социальных сетях. Мужчина отметил, что потерялся метис той-терьера по кличке Арчи. Среди особых примет он указал, что кобель «толстенький».

Объявления привлекли внимание пользователей сети и к поискам подключились волонтеры и силовики.

«Пёс избежал участи мученика Твикса и скоро его передадут хозяину», — отметили журналисты.