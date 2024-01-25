«Впервые вижу»: адвокат Треповой* объяснил, зачем она надела свитер с апельсинами
Адвокат приговоренной к 27 годам колонии Дарьи Треповой* Даниил Берман прокомментировал в четверг, 25 января, внешний вид своей подзащитной на вынесении приговора.
— Ее внешний вид она выбрала сама. Я этот свитер у нее вижу впервые во время судебных заседаний, вообще не знал, что он у нее есть. Видимо, она посчитала возможным на оглашение приговора надеть какую-то более или менее яркую вещь, — заявил он.
По словам адвоката, Треповой предстоит длительный тюремный срок, поэтому девушка решила появиться на публике в ярком образе на публике, передает Газета.ru.
Суд признал девушку виновной в совершении теракта в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский. Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима.
Недавно девушка выступила в суде с последним словом. Она заявила, что «до известных событий» не знала, кем является погибший военкор Владлен Татарский. Однако он ей показался добродушным человеком. Трепова утверждает, что думала, будто в ее «подарке» — бюсте Татарского — находится микрофон.
Теракт, о котором идет речь, произошел 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. По версии следствия, именно девушка принесла в помещение взрывное устройство внутри статуэтки. В результате взрыва погиб журналист Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.
*Внесена в список террористов и экстремистов.