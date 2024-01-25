Адвокат Треповой* объяснил, зачем она надела свитер с апельсинами

— Ее внешний вид она выбрала сама. Я этот свитер у нее вижу впервые во время судебных заседаний, вообще не знал, что он у нее есть. Видимо, она посчитала возможным на оглашение приговора надеть какую-то более или менее яркую вещь, — заявил он.