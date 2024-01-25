Смольянинов* задолжал в России 150 тысяч рублей

Уехавший в Латвию актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) просрочил в России кредит. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, приставы пытаются взыскать с него 150 тысяч рублей за кредит, штрафы за дискредитацию армии и нарушения правил дорожного движения.

Приставы, продолжает издание, извещают о долгах 59-летнюю мать артиста, которая находится в Москве. За кредит Смольянинов задолжал 95 тысяч рублей, за дискредитацию ВС РФ — 30 тысяч рублей штрафа, за нарушения ПДД — 21 неоплаченный штраф из накопленных 100.