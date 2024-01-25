Путин заявил о плавном переходе на новую систему образования в России

Переход на новую систему образования в России будет плавным. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Газета.Ru

"Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы - там, бакалавриата и так далее, - конечно, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности", - ответил глава государства на вопрос студентки Балтийского федерального университета (БФУ) Марии Колягиной о соответствии уровней высшего образования в разных системах. ТАСС