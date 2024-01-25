Госдума приняла законопроект о штрафах за треш-стримы

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах для треш-стримеров. Как сообщает РИА Новости, поправки коснутся как административного, так и уголовного законодательства.

© Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В первом случае речь идет об ответственности за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов, на которых изображены совершенные с жестокостью не уголовные преступления, а также призывы к ним. Размер штрафа в этом случае после окончательного принятия законопроекта составит от 200 тысяч до 600 тысяч рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов, а для должностных лиц — от 300 тысяч до 700 тысяч рублей с конфискацией оборудования.

При этом ведение треш-стрима, в ходе которого совершаются уголовные преступления, будет считаться отягчающим обстоятельством. Пока речь идет о наиболее часто встречающихся в практике стримеров событиях: в частности, об убийстве, умышленном причинении вреда здоровью, побоях или истязании.