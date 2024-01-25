Адвокат рассказал о последствиях банкротства для Блиновской

Процедура банкротства в случае блогера Елены Блиновской может не привести к желаемому результату в виде аннулирования долгов, считает адвокат, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. По его словам, суд должен будет рассмотреть, насколько добросовестным было заявление и не способствовала ли сама фигурантка дела банкротству. О последствиях плана Блиновской пройти процедуру банкротства Айрапетов рассказал «Ленте.ру».

«Гипотетически, конечно, институт банкротства, если она прибегнет к нему, вполне может помочь обнулить долги. Но это гипотетически. Практически, учитывая своеобразное положение госпожи Блиновской, эта процедура может не привести к такому последствию, как аннулирование долгов», — заметил Айрапетов.

Суд, по его словам, будет смотреть, насколько добросовестным было заявление о банкротстве, какие обстоятельства к нему привели, не способствовала ли этому сама Блиновская. Адвокат не исключил, что суд может посчитать банкротство искусственным.

«Банкротство — достаточно сложная и долгоиграющая процедура, которая не отменяет уголовного преследования и ответственности по статье о неуплате налогов. Суд должен решить, насколько добросовестно вела себя Блиновская, и только после этого говорить о списании долгов», — заключил собеседник «Ленты.ру».