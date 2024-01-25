Россиянке пришлось двое суток самостоятельно рыть могилу матери

Жительнице города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Оксане Шустовой пришлось самостоятельно двое суток рыть мерзлую землю для могилы матери. Об этом она сообщила местному сообществу «ЧП Мегион» в соцсети «ВКонтакте».

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Как рассказала россиянка, она была вынуждена самостоятельно заниматься копкой могилы, так как сотрудники муниципальной ритуальной службы заявили, что уже выкопанных могил нет и появятся они лишь на следующей неделе.

Шустова отметила, что найти место ей помог лишь общественный резонанс, однако копать ей и ее семье все равно пришлось самим.

«После того, как я подняла волну в соцсетях, нам нашли закуточек, но предложили копать самим либо за очень большие деньги. Мы двое суток копали», — заявила она.

Как сообщает портал URA.RU, факт случившегося подтвердили в администрации города. Там отметили, что глава Мегиона уже извинился перед россиянкой.

«Глава города Алексей Петриченко (...) принес соболезнования. (...) Специализированной организации даны строгие указания по недопущению подобных ситуаций впредь», — добавили чиновники.