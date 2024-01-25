Хозяева бросили кошку в аэропорту Жуковского после того, как ее не допустили к вылету. Об этом в четверг, 25 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

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По словам представителя аэропорта, у хозяев не имелось при себе необходимых для перевозки животного документов, а также переноски, что является главными правилами.

— Авиакомпания сформулировала пассажирам объективные претензии, что не было исполнено то-то, и был получен ответ, что лететь необходимо, а кошка будет оставлена здесь. Авиакомпания просто выполняла предписанные законодательством требования. Вины авиакомпании нет никакой, — рассказал источник.

Несмотря на это, сразу два сотрудника аэропорта изъявили желание стать новыми хозяевами хвостатого. После проведение конкурса», кошку забрал к себе сотрудник, который раньше выразил желание заботиться о ней, передает «360».