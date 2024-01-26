Сергей Житенев, 34-летний бортмеханик разбившегося военно-транспортного самолёта Ил-76, во время службы в Сирии спас людей из горящего воздушного судна. Об этом RT узнал от жены погибшего бортмеханика Анастасии.

Также она рассказала, как её супруг спас человека, упавшего в колодец.

По словам женщины, Сергей всегда рисковал собой ради других. В авиации он был с 18 лет. В этом году Житенев должен был получить новую офицерскую должность, которую очень ждал.

«Он спасал жизни ценой своей жизни. В прямом смысле. Он был в Сирии, был в Чечне. Мы вместе восемь лет, муж был слишком хорошим человеком, хорошим начинающим отцом. У нас ребёнок, шесть месяцев, очень долгожданный», — отметила супруга.

Она рассказала, что просила мужа присмотреть себе менее опасную работу, но не требовала этого.

«Мы постоянно разговаривали, что может случиться всё. Но я никогда не давила, это его решение. Он всегда говорил: «Ты не переживай, главное», — отметила Анастасия.

По её словам, Сергей всё подготовил для своей семьи, чтобы они без него ни в чём не нуждались.

«Как будто чувствовал всё это… Признавался, что, когда были нештатные ситуаци

мы все будем бояться, то ничего не получится», — поделилась она.

Анастасия была в курсе, что Сергей летит в Белгородскую область. Об авиакатастрофе она узнала из новостей.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН заявил, что все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.

В Минобороны России накануне сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.