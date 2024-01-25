В РПЦ планируют в четыре раза увеличить число военных священников

Русская православная церковь (РПЦ) планирует увеличить в четыре раза число военных священников в РФ после определения их правового статуса, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

"В настоящее время на должностях помощников командиров с верующими военнослужащими трудится 281 священнослужитель РПЦ, и в том числе 33 из них - [это] помощники начальников высших учебных заведений. Есть и вакантные должности <...>. Как только будет определен правовой статус военных священников, новый правовой статус, мы приступим к решению вопроса о четырехкратном увеличении их численности", - сказал он, выступая на пленарном заседании конференции "Священная война: преображение России".