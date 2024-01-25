РПЦ обсуждает с адвокатами Шарлота его покаяние перед патриархом Кириллом

"В ответ на обращение к патриарху было выражено согласие вступить в диалог с адвокатами Шарлота на рабочем уровне по предмету обращения", - сказал собеседник агентства.

Шарлот размещал в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) оскорбительные видеоролики, в одном из которых он прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла и распятие. В декабре 2023 года его заключили под стражу по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Адвокат певца Алексей Лапузин заявлял, что Шарлот извинился перед патриархом. Некоторые СМИ писали, что исполнитель направил предстоятелю РПЦ послание с обещанием искупить вину.