Погиб сын диктора Балашова

Сын народного артиста РФ, заслуженного артиста РСФСР Виктора Балашова Виктор скончался во время пожара в Москве. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Пожар произошел 23 января в многоэтажном доме в Протопоповском переулке. Спасатели успели вытащить из квартиры пострадавшего и передать врачам, однако Балашов умер в карете скорой помощи. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом, передает агентство.