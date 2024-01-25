Названы самые опасные для жизни регионы России

Самыми опасными для жизни и здоровья людей регионами России оказались Астраханская, Иркутская, Курганская и еще несколько областей. Неблагоприятные с экологической точки зрения субъекты назвали аналитики проекта «Если быть точным» в своем исследовании, пишет «Коммерсантъ».

В регионах оценивали загрязнение почвы, воды и воздуха, а также обращение с отходами. Среди антилидеров специалисты также перечислили Московскую, Ростовскую и Челябинскую области, Бурятию, Хакасию, Красноярский край и Забайкальский край. При этом наиболее экологически благополучными оказались республики Адыгея и Марий Эл, Пензенская и Орловская области.

Аналитики отметили, что минимум 49 процентов городского населения России (более 52 миллионов человек) живет в локациях с очень грязным воздухом, а каждый девятый житель страны не имеет доступа к чистой воде. Эти факторы сказываются на продолжительности жизни. Еще одной важной проблемой оказался рост числа отходов — только в 2022 году образовалось более девяти миллиардов тонн мусора (на 6,7 процента больше, чем в 2021-м).