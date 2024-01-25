Предсказана дата прекращения сильной метели на Сахалине

Вызванные циклоном порывистый ветер и сильная метель прекратятся на Сахалине к утру 26 января. Такую дату предсказали в Сахгидромете, пишет astv.ru.

Синоптики уточнили, что в ночь с 25 на 26 января осадки продолжатся. «Сейчас циклон находится в юго-западной части Охотского моря. Постепенно он будет смещаться на юг и юго-восток Тихого океан», — рассказали специалисты.

26 января метель стихнет, снег станет умеренным, а порывы ветра будут достигать 9-14 метров в секунду, спрогнозировали в региональном гидрометцентре.