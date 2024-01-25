Стало известно, когда запустят ж/д сообщение Мелитополь — Мариуполь

Новая железнодорожная ветка между Мелитополем в Запорожской области и Мариуполем в Донецкой Народной Республике вдоль побережья Азовского моря будет запущена в течение двух лет, сообщил журналистам исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Запорожья по экономике Юрий Гуськов. В возобновлении сообщения задействованы в том числе военные проектные институты, пишет ТАСС.

Проектирование уже ведется, и ведутся соответствующие работы. По линии строительства и проектирования нас поддерживают и военные проектные институты в том числе. Я думаю, что в течение двух лет ветка будет активна, если не произойдет каких-то ключевых изменений, — сказал он.

19 января в Мариуполь отправился первый рейсовый автобус из Крыма. Теперь сообщение в обоих направлениях будут совершаться ежедневно. Автобус делает остановки в Алуште, Симферополе и Джанкое на территории Крыма. Маршрут проходит через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш. Время в пути от начальной до конечной точки составит десять часов, стоимость билета 2,5 тысячи рублей.