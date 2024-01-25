Стало известно, когда запустят ж/д сообщение Мелитополь — Мариуполь
Новая железнодорожная ветка между Мелитополем в Запорожской области и Мариуполем в Донецкой Народной Республике вдоль побережья Азовского моря будет запущена в течение двух лет, сообщил журналистам исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Запорожья по экономике Юрий Гуськов. В возобновлении сообщения задействованы в том числе военные проектные институты, пишет ТАСС.
Проектирование уже ведется, и ведутся соответствующие работы. По линии строительства и проектирования нас поддерживают и военные проектные институты в том числе. Я думаю, что в течение двух лет ветка будет активна, если не произойдет каких-то ключевых изменений, — сказал он.
19 января в Мариуполь отправился первый рейсовый автобус из Крыма. Теперь сообщение в обоих направлениях будут совершаться ежедневно. Автобус делает остановки в Алуште, Симферополе и Джанкое на территории Крыма. Маршрут проходит через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш. Время в пути от начальной до конечной точки составит десять часов, стоимость билета 2,5 тысячи рублей.
Ранее председатель правительства ДНР Евгений Солнцев заявил, что Донецкую Народную Республику и Ростовскую область планируется соединить железной дорогой. По его словам, строительство пути должно начаться в этом году, кроме того, в общей сложности в регионе собираются восстановить 1000 километров автодорог. Солнцев отметил, что это поможет улучшить доставку грузов, необходимых для развития регионов, а также напомнил, что постоянное железнодорожное сообщение между регионами прервалось десять лет назад из-за боевых действий.