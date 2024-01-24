Володин назвал горькой утратой смерть народного артиста РФ Евгения Бикташева

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России, композитора Евгения Бикташева, отметив, что его уход является горькой утратой. Об этом сообщила пресс-служба палаты парламента.

"Несколько поколений саратовцев знают и любят его творчество. Благодаря таланту и энергии в нашем регионе всегда звучали многочисленные произведения и народные мелодии авторства Евгения Михайловича. Его уход - горькая утрата. Светлая память", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова сообщила, что Бикташев умер в Саратове в возрасте 84 лет.

Евгений Бикташев родился 30 мая 1939 года в селе Галахово Екатериновского района Саратовской области. В 1964 году окончил дирижерско-хоровое отделение Саратовского музыкального училища. С 1971 года начал заниматься концертной деятельностью, став первым лауреатом премии комсомола Саратовской области. Позже был утвержден художественным руководителем Саратовской областной концертной организации "Поволжье".