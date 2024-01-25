Патриарх Кирилл призвал обучать детей мигрантов основам православия
Патриарх Кирилл призвал обучать детей мигрантов основам православной культуры в школах. Об этом он сказал в четверг, 25 января, на пленарном заседании Международных рождественских образовательных чтений в Кремлевском дворце.
— Мы слышали высказывание родителей (...) о том, что важно детям мигрантов преподавать основы православной культуры, потому что для России это объединяющее начало, важный способ интеграции, и не только для детей, но и для их семей, — рассказал он.
По словам патриарха, православных школ и гимназий в России недостаточно. Сейчас их немногим более 200. В связи с этим он попросил Синодальный отдел религиозного образования совместно с министерством просвещения разработать механизмы поддержки и развития конфессиональных школ, передает РИА Новости.
Патриарх Кирилл также призвал законодательно запретить мобилизацию многодетных отцов. По его мнению, это позволит улучшить демографическую ситуацию в стране. Он также отметил, что абортам не может быть никаких оправданий — ни моральных, ни религиозных, ни политических.