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Стало известно о состоянии Талызиной

Состояние 89-летней народной артистки РСФСР Валентины Талызиной стабильное, но из больницы ее пока не выписывают. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Стало известно о состоянии Талызиной
© РИА Новости

По данным телеканала, у Талызиной нет пневмонии, но наблюдается бронхит. При этом анализы артистки показали положительную динамику, ее состояние оценивается как стабильное. Она продолжает проходить лечение в больнице.

Напомним, что Талызина попала в медучреждения в свой 89-й день рождения 22 января с коронавирусной инфекцией.

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