Стало известно о состоянии Талызиной

Состояние 89-летней народной артистки РСФСР Валентины Талызиной стабильное, но из больницы ее пока не выписывают. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

По данным телеканала, у Талызиной нет пневмонии, но наблюдается бронхит. При этом анализы артистки показали положительную динамику, ее состояние оценивается как стабильное. Она продолжает проходить лечение в больнице.