Ушла из жизни советская певица Таисия Мадышева

23 января не стало Таисии Мадышевой, советской и украинской певицы, педагога, профессора, кандидата искусствоведения.

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Об этом сообщают СМИ страны со ссылкой на пресс-службу Харьковского национального университета искусств, где Мадышева преподавала.

"Образец интеллигентности, профессиональности, изысканности, человечности. Вы навсегда останетесь в сердцах своих учеников и коллег", - отмечено в некрологе университета.

Таисия Мадышева родилась в 1945 году в Харькове. После окончания Харьковского государственного университета в 1968-м поступила в Харьковский государственный институт искусств, который окончила в 1973 году. Работала солисткой Харьковской областной филармонии.