Ушла из жизни советская певица Таисия Мадышева
23 января не стало Таисии Мадышевой, советской и украинской певицы, педагога, профессора, кандидата искусствоведения.
Об этом сообщают СМИ страны со ссылкой на пресс-службу Харьковского национального университета искусств, где Мадышева преподавала.
"Образец интеллигентности, профессиональности, изысканности, человечности. Вы навсегда останетесь в сердцах своих учеников и коллег", - отмечено в некрологе университета.
Таисия Мадышева родилась в 1945 году в Харькове. После окончания Харьковского государственного университета в 1968-м поступила в Харьковский государственный институт искусств, который окончила в 1973 году. Работала солисткой Харьковской областной филармонии.
В репертуаре артистки были произведения Баха, Моцарта, Шуберта, Гершвина, Малера, других. Певица активно гастролировала по республикам бывшего Союза и в Европе, неоднократно входила в состав жюри ряда международных конкурсов. Сама была лауреатом конкурса камерных исполнителей "Золотая осень" - Киев, 1979 год.