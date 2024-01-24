Федосеева-Шукшина прокомментировала слухи о болезни

85-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина опровергла развитие остеопороза в коленных суставах. Как сообщает «КП», она назвала свое состояние здоровья соответствующим возрасту.

Ранее СМИ сообщили, что коленные суставы народной артистки оказались деформированы. После рентгена медики якобы диагностировали остеопороз второй степени и если он продолжит развиваться, то ей потребуется госпитализация.

Артистка опровергла информацию и заявила, что у нее нет остеопороза, а состояние суставов соответствует возрасту — его поддерживают различными процедурами.

«Я не видела ни одного человека моего возраста, который не жаловался бы на боль в суставах. Это болезнь старения! Все человечество подвержено этому процессу. Но в душе мне не больше 50 лет», — сказала Федосеева-Шукшина.

Актриса добавила, что рядом с ней постоянно находится дочь Ольга, которая ее во всем поддерживает.