Подмосковье приняло 23 миллиона туристов в 2023 году

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина заявила, что в 2023 году регион посетили более 23 млн человек.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

«Самыми популярными направлениями стали Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров. Во многом привлекательность Подмосковья для туристов обусловлена насыщенной культурно-развлекательной программой», — сказала Каклюгина.

Она также отметила, что в 2023 году в области состоялись 30 праздничных и культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 300 тыс. человек.