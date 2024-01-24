Россию атаковали циклоны с трех океанов

Россию атаковали циклоны, пробивающиеся с трех океанов. Они столкнулись с сибирским антициклоном и теперь вызывают штормовой ветер и непогоду, сообщает центр погоды «Фобос».

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Поднимающийся с юга вихрь оказался заблокирован антициклоном над севером Японского архипелага, из-за чего над Дальним Востоком застыл атмосферный фронт. Сильнейшая метель обрушилась на Приморье и затем перекинулась на Сахалин.

Улучшения погоды на Дальнем Востоке в ближайшее время ждать не стоит, считают метеорологи. Штормовой ветер в Южно-Сахалинске будет держаться до выходных, 27-28 января. Синоптики прогнозируют усиление снегопада. В среду, 24 января, выпадет 43 миллиметра осадков, а в следующие дни — еще 50 миллиметров. За трое суток на Сахалине выпадет почти две месячных нормы снега.

В то же время на Восточно-Европейскую равнину движутся теплые воздушные массы. На востоке Центрального района ожидается снег, а на западе и северо-западе — дождь. В полосе от Архангельска до Курска не исключены ледяные дожди. Утром в Москве возможен гололед, предупреждают специалисты. В столицу вернутся слабые снегопады.