В Госдуме отказались поддержать сокращение рабочего дня в жару

Комитет Госдумы по труду отказался поддержать законопроект, который предполагает сокращение рабочего дня в России в жару. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как отметила член парламентского комитета по труду Виктория Родина, правительство и Минтруд инициативу о сокращении рабочего дня не поддержали. Законопроект не рекомедовали к принятию в первом чтении, так как в существующем законодательстве уже закреплена обязанность работодателя обеспечивать сотрудникам безопасность их труда.

В ноябре 2023 года сообщалось, что правительство сочло избыточным внесенный в нижнюю палату парламента законопроект. В кабмине заверили, что сейчас вопрос организации рабочего процесса в условиях экстремальной температуры урегулирован в достаточной степени.

С инициативой о сокращении рабочего дня при аномально высоких температурах воздуха в октябре 2023 года выступил в октябре зампред Госдумы Борис Чернышов. Он напомнил, что особенности работы при очень низких или высоких температурах в настоящее время в Трудовом кодексе не установлены, но работодатель обязан обеспечивать условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. Впоследствии эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева заявляла, что предлагаемый законопроект не примут в нынешнем виде.