В Петербурге два водителя выплатят девочке 3 млн рублей за депрессию после ДТП

В Петербурге суд вынес приговор двум участникам ДТП со школьницей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

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По версии следствия, в день инцидента водитель на автомобиле марки Renault выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного направления. Там он столкнулся с другим водителем. В результате вторая машина выехала на тротуар и сбила ребенка.

Петербурженка оказалась в больнице с тяжелыми травмами. Врачи разрешили ей садиться только спустя полгода после аварии.

«После ДТП у ребенка возникла депрессия в связи с невозможностью вести привычный образ жизни», – сообщается в публикации.