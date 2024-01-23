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В Петербурге двух водителей обязали выплатить ребенку 3 млн рублей за депрессию

В Петербурге суд вынес приговор двум участникам ДТП со школьницей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

В Петербурге два водителя выплатят девочке 3 млн рублей за депрессию после ДТП
© Газета.Ru

По версии следствия, в день инцидента водитель на автомобиле марки Renault выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного направления. Там он столкнулся с другим водителем. В результате вторая машина выехала на тротуар и сбила ребенка.

Петербурженка оказалась в больнице с тяжелыми травмами. Врачи разрешили ей садиться только спустя полгода после аварии.

«После ДТП у ребенка возникла депрессия в связи с невозможностью вести привычный образ жизни», – сообщается в публикации.

В результате суд обязал водителей выплатить три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

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