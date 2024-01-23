Хинштейн сообщил о подготовке законопроекта против дипфейков

В России могут ввести ответственность за несанкционированное использование голоса и изображения людей. Об этом председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сказал на пленарном заседании палаты 23 января.

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Госдума 23 января приняла в первом чтении поправки, ужесточающие административную ответственность за утечки персональных данных и вводящие тюремные сроки за незаконный оборот таких сведений. Во время обсуждения законопроектов первый зампред думского Комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин поднял вопрос о массовом распространении дипфейков — подделке голоса и изображения человека с применением технологий искусственного интеллекта.

Дипфейки используются в мошеннических целях, а отличить от реальных людей обычному человеку сложно, подчеркнул депутат. Он предложил ко второму чтению законопроектов о персональных данных рассмотреть поправки, вводящие ответственность за использование дипфейков в целях мошенничества и дискредитации.

Депутаты уже занимаются данным вопросом, заверил глава думского IT-комитета Александр Хинштейн.

«Проблема стоит достаточно остро, и сегодня вместе с профильными ведомствами мы работаем над подготовкой такой инициативы, — сказал он. — Она найдет свое отражение не в рамках этих законопроектов. Нам предстоит внести изменения в базовый закон о персональных данных».