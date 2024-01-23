В Санкт-Петербурге зафиксировали очаг кори

«Если по уважительной причине вы не можете лично пообщаться с нашим медицинским персоналом, мы предоставляем возможность пройти опрос дистанционно через специальную форму для жителей дома. Наши сотрудники обработают запрос и свяжутся с вами для обсуждения дальнейших шагов, включая необходимость проведения вакцинации», — отметили в медцентре.