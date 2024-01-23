Глава РПЦ призвал к отказу от "романтизации" свободных половых отношений в кино и на ТВ

"Нужно способствовать отказу от романтизации свободных половых отношений, особенно среди подрастающего поколения. Раньше было табу: фильм "до 16 лет", и никто тебя не пустит на этот фильм, а сейчас - во-первых, пустят, а во-вторых, ты включил какую-то программу, телевизор, а там то, что и "до 16", и "до 18" - там все идет. Но ведь это же падает на неустойчивую психику молодых людей, как-то их надо уберечь", - сказал патриарх во время Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации.