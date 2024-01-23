В погранслужбе уточнили порядок пропуска детей до 14 лет через госграницу
Пограничная служба ФСБ России разъяснила изменения, касающиеся выезда за рубеж детей до 14 лет. Об этом 23 января говорится в разъяснении службы, распространенном Центром общественных связей ведомства ФСБ.
В ведомстве отметили, что нововведения связаны с изданием Указа Президента №889 от 22 ноября 2023 года.
«Пропуск через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации (в возрасте до 14 лет) будет осуществляться при наличии у них документов, подтверждающих гражданство Российской Федерации», — цитирует ТАСС сообщение.
- Свидетельство о приобретении гражданства по рождению;
- Свидетельство о рождении с пометкой, подтверждающей наличие гражданства; Отметка в паспорте родителя, в том числе дипломатическом и служебном.
Для оформления указанной документации необходимо обратиться в территориальные органы МВД России, сообщили в ЦОС ФСБ.
Как писала «Парламентская газета», ранее Президент России Владимир Путин призвал подумать о новой отметке в паспортах россиян. Правительству предстоит оценить целесообразность внесения в нормативные акты изменений, предусматривающих проставление в паспорте отметки о детях, достигших 14-летнего возраста. Кабмин должен учесть при разработке механизма возможности портала госуслуг, а также принять меры по упрощению процедур, связанных с проставлением такой отметки.