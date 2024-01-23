Блиновскую требуют лишить звания блогера

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) направила письмо представителям СМИ с просьбой не называть Елену Блиновскую блогером. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отметили в АБА, Блиновская является представителем информационного бизнеса, а ее коммерческая деятельность «преимущественно состоит из продажи собственных информационных продуктов», а не в создании уникального контента с рекламными интеграциями. В организации считают, что обозначение ее как блогера негативно влияет на всю отрасль из-за халатного отношения «королевы марафонов» к законам.

Напомним, что Блиновскую задержали по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Она призналась в преступлении и рассказала, что перечисляла сниженный налог в 6%, раздробив свой бизнес, а также не указывала в бухгалтерской отчетности свой настоящий доход.