Россияне рассказали, нужны ли им длинные выходные

При этом 57% после долгого отдыха сразу готовы к продуктивной работе

Аналитики Rambler&Co узнали у интернет-пользователей, нужны ли им длинные каникулы, влияют ли они на работоспособность и что им помогает эффективно влиться в деловые будни.

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Россиян, которым выход на работу после долгих зимних выходных дался легко, оказалось чуть больше тех, кто до сих пор «раскачивается» – 59% и 41% соответственно. Похожий разрыв наблюдается и в отношении к такому отдыху. 63% он очень нравится, а по мнению 37% – сильно расслабляет, и эти дни можно было бы сократить.

На вопрос, когда отдыхать, если не в январе, 53% ответили – на майские праздники. 29% перенесли бы зимние выходные в середину лета, 14% – на осень, а 4% предпочли бы дни между 23 февраля и 8 марта.

При этом 45% респондентов даже во время каникул периодически думают о рабочих делах. 27% не вспоминают о них совсем, 14% – постоянно погружены в них, ещё 14% – только если потревожат коллеги.

В первый рабочий день года сразу с утра работать на максимум готовы 57% участников опроса. 19% нужно несколько часов на «раскачку», 11% – несколько дней, 3% – несколько недель. Каждый десятый (10%) полагает, что это зависит от общего настроения в коллективе.

Важность общения с коллегами выделяют и в другом вопросе. 49% уверены, что настрой в команде больше всего помогает включиться в рабочий процесс после длительного перерыва. 24% подталкивают дедлайны, 20% – заканчивающаяся зарплата после праздников. Только 7% ставят на первое место среди мотиваторов кофе и сладости.

Во многих компаниях часть январской зарплаты выплачивают в декабре. Но финансовая грамотность у респондентов – на высоком уровне. 59% заранее планируют траты и не испытывают проблем с бюджетом. 17% мало тратят на праздниках, и у них получается даже копить. Только 13% успевают всё потратить на отдыхе, а у 11% – другая система выплат.