В Госдуме указали на пробелы в указе Путина о многодетных семьях

Государственные пособия выплачиваются и сейчас, вот если бы многодетным семьям убрали критерий «один прожиточный минимум» при выплате единого пособия, это было бы правильно. А у нас сейчас даже многодетные семьи в случае, если доход выше на два рубля на одного ребенка, они тоже не получают единое пособие. Для меня это поле деятельности, — подчеркнула Останина.