Синоптик спрогнозировал снегопады на Камчатке и Сахалине

"На Сахалине и на Камчатке циклон сохранит свое влияние, и там продолжится сильный ветер, снегопады, метели, снега выпадет очень много. Сегодня и завтра – более 50 сантиметров, а учитывая скорость ветра, снежные заносы будут наметать сугробы до 1,5 метра, а то и выше", – передает RT его слова.