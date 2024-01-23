Синоптик спрогнозировал снегопады на Камчатке и Сахалине
Жителей Камчатки и Сахалина предупредили о сильных снегопадах. О погоде рассказал синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.
"На Сахалине и на Камчатке циклон сохранит свое влияние, и там продолжится сильный ветер, снегопады, метели, снега выпадет очень много. Сегодня и завтра – более 50 сантиметров, а учитывая скорость ветра, снежные заносы будут наметать сугробы до 1,5 метра, а то и выше", – передает RT его слова.
При этом эксперт отметил, что в Приморском крае погодные условия будут улучшаться.
В свою очередь, в столичном регионе во вторник, 23 января, прогнозируется облачная погода, снег и метель. Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду.
Жителям и гостям столицы рекомендуют пересесть на городской транспорт из-за снегопада. В случае поездок на личном авто, водителям посоветовали быть аккуратнее на дорогах и избегать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.