Заболеваемость коронавирусом в России снизилась за неделю почти на 7%

В России заболеваемость COVID-19 за неделю с 15 по 21 января 2024 года снизилась на 6,9%. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,9%. Увеличение заболеваемости отмечено в 40 субъектах РФ, в том числе в 16 регионах более чем в среднем по стране. Умер за неделю 141 человек», – говорится в сообщении.

Уточняется, что за указанный период госпитализированы 3 тыс. 248 человек, что на 13,3% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение числа случаев госпитализации произошло в 23 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах отмечен рост более чем в среднем по России. Выздоровели 29 тыс. 629 человек (на 25,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей).