В Госдуму внесли законопроект о выплате за долгий брак
Группа депутатов от ЛДПР в главе с Ярославом Ниловым и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате людям, длительное время состоящим в официальном браке. Документ опубликован в базе Госдумы.
Выплаты предполагаются к юбилею совместной жизни, их размер авторы предлагают устанавливать в зависимости от продолжительности брака: к 20-летию совместной жизни — 20 тысяч рублей, 25 тысяч — к 25-летию брака и т.д., вплоть до 70 тысяч за 70-летие со дня свадьбы.
Согласно законопроекту, право на получение выплаты предлагается дать гражданам Российской Федерации, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации, если их брак не прекращался и не был признан судом недействительным. Срок совместной супружеской жизни должен считаться с даты последней регистрации брака, не суммироваться при наличии нескольких периодов брака между одними супругами. Право на выплату должно сохраняться за вдовами (вдовцами) в случае смерти одного из супругов, наступившей в год исполнения юбилея.