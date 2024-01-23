В Госдуму внесли законопроект о выплате за долгий брак

Группа депутатов от ЛДПР в главе с Ярославом Ниловым и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате людям, длительное время состоящим в официальном браке. Документ опубликован в базе Госдумы.

Выплаты предполагаются к юбилею совместной жизни, их размер авторы предлагают устанавливать в зависимости от продолжительности брака: к 20-летию совместной жизни — 20 тысяч рублей, 25 тысяч — к 25-летию брака и т.д., вплоть до 70 тысяч за 70-летие со дня свадьбы.