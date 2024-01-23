Две гражданки Великобритании получили временное убежище в России

В Москве сотрудники управления по вопросам миграции выдали свидетельства о предоставлении временного убежища гражданам Великобритании. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.

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Две гражданки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии обратились с соответствующим заявлением. 30-летняя Кристина Анна Камерон Давыдова руководит балетным театром в России. Женщина вносит вклад в развитие культуры и искусства и воспитание молодого поколения. Ее мать Эйлин Мораг Пидуэлл помогает в театре: шьет костюмы и оформляет декорации. Иностранки не планируют жить в Британии и хотят урегулировать свое правовое положение в России.