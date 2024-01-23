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На сайте по поиску работы SuperJob появилась вакансия президента России

Вакансия президента России появилась на сайте сервиса по поиску работы SuperJob.

На сайте по поиску работы SuperJob появилась вакансия президента России
© ТАСС

Согласно описанию вакансии к кандидатам предъявляются такие требования, как патриотизм и активная жизненная позиция, обязательное владение хотя бы одним европейским языком, готовность к постоянным командировкам.

Ранее кандидат в президенты Николай Харитонов сообщил об открытии предвыборного штаба КПРФ.

Также стало известно, что в ЦИК поступило 315 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента.

Сенаторы назначили выборы президента России на 17 марта 2024 года

Общество
Николай Харитонов
Владимир Путин
ЦИК России
КПРФ