На сайте по поиску работы SuperJob появилась вакансия президента России
Вакансия президента России появилась на сайте сервиса по поиску работы SuperJob.
Согласно описанию вакансии к кандидатам предъявляются такие требования, как патриотизм и активная жизненная позиция, обязательное владение хотя бы одним европейским языком, готовность к постоянным командировкам.
Ранее кандидат в президенты Николай Харитонов сообщил об открытии предвыборного штаба КПРФ.
Также стало известно, что в ЦИК поступило 315 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента.