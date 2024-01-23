Отходы впервые начали разделять при помощи воды в России

В новом комплексе переработки отходов, который ввели в Тульской области в конце декабря прошлого года, стали применять гидросепарацию твердых коммунальных отходов (ТКО). Это первый завод в России, где применяется подобная технология.

Разрешение на ввод объекта под Тулой было получено в конце декабря прошлого года. Здесь активно используют технологию разделения мусорных отходов при помощи воды. Благодаря этим технологиям отбирается и утилизируется более 60 процентов полезных фракций от общего количества.

Эксперты отмечают, что гидросепарация широко распространена в горнодобывающей промышленности, но в сфере переработки мусора ее не применяли. Также сообщается, что на Тульском заводе установлено отечественное оборудование.

Преимуществом гидросепарации в сравнении с традиционной сортировкой ТКО является более высокая доля отбора полезных фракций, которые возможно вовлечь во вторичный оборот. Кроме того, вода отлично нейтрализует запахи.

Стоимость создания объекта составила около 5,8 миллиарда рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств инвестора с оказанием мер поддержки РЭО, передает «360».