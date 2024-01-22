Симоньян отреагировала на новый указ Зеленского

Российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала подписанный Владимиром Зеленским указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Об этом Симоньян написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, Зеленскому нужно «приехать на Кубань и поговорить с местными мужиками». При этом в подписанном документе Киев отнес Кубань к ряду российских территорий, на которых «исторически проживают украинцы».

«На Кубань позарился, на ридненькую мою! Ну, давай, приезжай. Любопытно посмотреть, как с тобой наши казаки поговорят. Прямо даже любо», — написала Симоньян.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Документ предполагает разработку «плана действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях», к которым причисляется Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.