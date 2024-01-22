Выбросившая кота Твикса на мороз проводница объяснила свой поступок

Проводница, выбросившая кота Твикса из вагона на мороз, изложила свою версию событий в ходе служебной проверки. Детали удалось выяснить Telegram-каналу Baza.

Именно проводница по имени Марина (имя изменено) выбросила кота на станции Киров, в результате чего домашний Твикс неделю скитался по окрестностям и в конце концов замерз недалеко от железнодорожных путей.

Женщина объяснила свой поступок несколькими причинами. Во-первых, по ее словам, кот «был похож на бродячего», а в тот день состав долго стоял на станции с открытыми дверями. Увидев рыжего кота, Марина из-за его неухоженности подумала, что кот просто запрыгнул в вагон. Такое уже бывало раньше с бродячими животными. Проводница прошла по вагону, громко спрашивая пассажиров, чей кот. Никто не отозвался. Марина знала, что среди пассажиров были люди с переносками, однако в системе не указано, каких животных они перевозят, поэтому она не смогла его идентифицировать и найти владельца.

Кроме того, в вагоне якобы ехали пассажиры с «элитной собачкой», которые испугались, что уличный кот чем-нибудь заразит ее. В этот момент на станции не было никого, чтобы передать кота, а у проводницы было много работы — она должна была проконтролировать заправку водой. В результате она просто выпустила животное на улицу.

По словам Марины, мужчина, перевозивший кота, не высказал ей никаких претензий. Когда он узнал, что она выпустила Твикса на станции Киров, то просто развернулся и ушел в свое купе. Как сообщалось ранее, кота вез к хозяевам в Тихвин друг семьи Евгений.

В Госдуме решили обсудить, как предотвратить повторение случае, подобных истории с котом Твиксом. 23 января пройдет круглый стол «Правила перевозки домашних животных общественным транспортом».